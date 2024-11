Ilrestodelcarlino.it - Tifosi dorici esclusi: "Un’altra assurdità"

Seconda trasferta vietata agli anconetani nel giro di due settimane. Prima San Benedetto, adesso Ascoli Piceno. L’Ancona che giocherà domenica pomeriggio al Bartolini lo farà senza i suoi. Niente biglietti per i residenti nella provincia di Ancona: lo ha deciso il prefetto di Ascoli Piceno, in seguito alle indicazioni fornite dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive che già nei giorni scorsi si era espresso negativamente. Nonostante Atletico Ascoli e Ancona si incontrino per la prima volta nella loro storia, infatti, è l’inimicizia sportiva storica tra anconetani e ascolani a mettere in allarme ministero e forze dell’ordine, in quanto in occasione del derby la tifoseria dell’Ascoli o parte di essa potrebbe decidere di affiancare quella dell’Atletico, creando potenziali tensioni per l’ordine pubblico.