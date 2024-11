Ilgiorno.it - Tentano di truffare un’anziana ma il figlio rientra a casa. Arrestata una donna 34enne

Grazie alla prontezza deldisignora, una truffatrice è statae si spera che le indagini dei carabinieri possano portare all’identificazione dei complici. Il raggiro, avvenuto giorni fa, ha preso avvio con una chiamata astuta. Un uomo, fingendosi maresciallo dei carabinieri, ha contattato l’anziana raccontando una storia sconvolgente: ildellaavrebbe investito e ucciso un pedone, ritrovandosi in gravi guai con la giustizia. La farsa proseguiva con il finto passaggio della linea a un falso avvocato, che sosteneva fosse necessaria una somma per "pagare la cauzione" – pratica, per inciso, inesistente nel nostro ordinamento. Con tempismo orchestrato, la truffatrice – unadi origini napoletane – si è presentata alla porta dell’anziana, pronta a ritirare soldi e gioielli.