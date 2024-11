Romadailynews.it - Teatro del Lido, gli appuntamenti del weekend 15 – 17 novembre: spettacoli teatrali e appuntamenti per bambini e bambine e le loro famiglie

DELDI OSTIAdel15 – 17pere leVenerdì 15– La libertà è figlia unicaSabato 16– Blond&BassDomenica 17– Tre civette sul comòDomenica 17– Voglio vederti danzare 2ed Aldeldal 15 al 17undiper adulti epere le.Venerdì 15alle 19 va in scena La libertà è figlia unica di Lara Panizzi, uno spettacolo che guarda in modo autentico un mondo troppo spesso sommerso, quello delle disabilità, mettendo in luce quanto queste condizioni rappresentino una sfida unica per lemolto spesso ignorate.Sabato 16alle 17, nell’ambito di Agorà Festival, spazio alper i più piccoli e piccole dai 5 anni in su con Blond&Bass e le favole di Emanuela Bolco e Veronica Villaneschi: due buffi clown mescolano e confondono le fiabe più note, creando un divertente caos narrativo in cui il pubblico diventa protagonista, aiutando a ricostruire le storie e scoprendo così il potere della creatività.