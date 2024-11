Quotidiano.net - Tadeus Blazusiak sfregiato da un cavo d’acciaio: salvo per miracolo l’asso del motocross

Roma, 14 novembre 2024 – Tragedia sfiorata in Polonia:ha rischiato di perdere la vita per undi acciaio che avrebbe potuto decapitarlo. Una trappola mortale che, purtroppo, ha precedenti drammatici e fatali. Il 41enne pilota dipolacco, stella dell’enduro a livello mondiale, è stato vittima in patria di un incidente mentre si allenava su un sentiero. Undi acciaio, posto ad altezza d’uomo, sottile e invisibile agli occhi del motociclista, l’ha sbalzato via dalla sella, sfigurandolo in modo invasivo al labbro. Lui stesso ha deciso di raccontare la vicenda e postare sui social le foto choc del ‘prima e dopo’. Un modo per sfogare la sua rabbia e denunciare l’accaduto. “Voglio far sapere all'intera comunità fuoristrada che ci sono persone là fuori che sono così instabili da ferire intenzionalmente gli altri solo perché odiano le motociclette – ha scritto ‘Taddy’, come è conosciuto tra gli appassionati –.