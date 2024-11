Spettacolo.periodicodaily.com - Scopri la Masterclass di Sonia Spinello in Corea del Sud, Un’Occasione Unica per Cantanti

La cantante, musicista ed autricesarà per la prima volta indel Sud a condurre unadi tre giorni ed esibirsi in concerti., Un Viaggio Musicale indel SudLa talentuosa cantante, musicista e autricesi prepara a calcare per la prima volta il palcoscenico delladel Sud. Questo viaggio straordinario la vedrà protagonista di unadi tre giorni, un evento che promette di essere memorabile sia per lei che per gli aspirantilocali. Realizzato in collaborazione con l’Accademia Melos di Milano, specializzata in scambi interculturali tra Italia e, questo progetto si concretizza grazie all’impegno della direttrice Dongmi Grace Lee.Dettagli dellacondurrà il corso dal 20 al 22 novembre 2024, invitandodi ogni livello e genere—dal classico al pop, dal jazz alle diverse esperienze professionali, dai docenti agli studenti.