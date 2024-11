Scontri ad Amsterdam, la “caccia all’ebreo” pro-palestinese non era una fake news

Leggi su Open.online

In seguito ai violentiavvenuti adin occasione della partita di Europa League tra l’Ajax e la squadra israeliana Maccabi Tel Aviv, molti hanno messo in dubbio la narrazione della “” riportata dai media, così come in molti hanno giustificato tali violenze a causa di alcune azioni compiute dai tifosi israeliani nella capitale. L’11 novembre, una relazione stilata dal sindaco, dal capo della Polizia e dal Procuratore capo difa luce sui fatti. Spoiler: la “” non era una bufala.Per chi ha fretta, giungendo subito alle conclusioni della relazione, quanto accaduto adè una combinazione tossica di antisemitismo, teppismo e rabbia legata al conflitto tra Israele e Palestina. Gli autori del documento riconoscono un aumento e un aggravamento dell’antisemitismo, al punto da ritenere necessaria una maggiore attenzione e tutela nei confronti della comunità ebraica della capitale.