Ryanair costretta a rimborsare migliaia di passeggeri | costo del check-in troppo alto

Pessime notizie per. La compagnia aerea low cost irlandese dovràche, tra il 2021 e il 2023, si sono ritrovati costretti a pagare il-in perché incappati in vincoli che non erano stati spiegati in modo adeguato. Ad ogni passeggerorimborserà la cifra di 55 euro, cioè l’interodelin effettuato presso lo scalo di decollo. A decidere questa sanzione è stata l’Autorità garante della concorrenza e del mercato che ha chiuso l’istruttoria avviata nei confronti della compagnia “per possibile pratica commerciale scorretta”.Leggi anche:, ancora problemi: allarme in volo verso Brindisi. Cosa è successoQuanto dovrà pagaree perchéIn totalesarà dunquea sborsare un milione e mezzo di euro. Secondo l’accusa, le indicazioni fornite dalla compagnia sulle condizioni applicabili al-in online potevano risultare “ingannevoli”, perché “non informavano adeguatamente i consumatori sul periodo di disponibilità del servizio e sul possibile aggravio di costi in caso di mancato-in online entro il termine di scadenza fissato da”.