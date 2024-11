Gaeta.it - Ragazzine in rissa a Maglie: il video virale che ha allarmato la comunità e la risposta delle autorità

Facebook WhatsAppTwitter Su diverse piattaforme social è stato condiviso unche mostra duedi 14 anni coinvolte in una violenta lite sotto un porticato a, nel Leccese. Ilha rapidamente guadagnato attenzione, suscitando indignazione e preoccupazione tra gli utenti. A quanto pare, molti testimoni hanno filmato l’episodio senza intervenire, trasformando quello che poteva essere un momento di aiuto in una semplice registrazione di un comportamento inquietante. La vicenda ha attirato l’attenzione dei carabinieri, che ora stanno indagando e hanno già segnalato unaduealla Procura per i minori con l’accusa di percosse.Il contesto della: una disputa tra amicheL’incidente è emerso comea una disputa tra due amiche. Secondo quanto riferito, una di loro ha scagliato contro l’altra le proprie frustrazioni in seguito alla pubblicazione di una foto non autorizzata sul social network.