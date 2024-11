Secoloditalia.it - Procaccini: “Il no del Pd a Fitto è vergognoso e sconcertante, una decisione che danneggia l’Italia”

“Quello che sta facendo il Pd è”: lo dice a Nicola, copresidente del gruppo dei Conservatori, di cui Fratelli d’Italia è parte. “Ci aspettiamo che non danneggino il nostro Paese. Se, come siamo certi,otterrà la vicepresidenza esecutiva, avrà sotto il suo controllo i commissari di Pesca, Agricoltura, Trasporti, Infrastrutture, Turismo, Housing sociale: conviene o no al? E il tutto dopo aver cambiato narrazione”, aggiunge in una intervista al Corriere della Sera.“Sudai dem scelta che”Poi aggiunge: “Prima avevano detto che avrebbero giudicatosulla base della sua audizione, il che è anche legittimo.è stato bravissimo, come era logico che fosse essendo stato per anni a Bruxelles proprio nella commissione che lo valutava, avendo esperienza, capacità, carattere.