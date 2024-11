Ilrestodelcarlino.it - Pettinari "Desideravo restare qui. L’anno scorso problemi con Goretti"

, innanzitutto come sta? "Non sono ancora al 100% perché per arrivare al massimo serve giocare con continuità, però mentalmente sono carico e sono contento di far parte della squadra. Sto cercando di dare una mano in tutti i modi". Prima di arrivare all’attualità è inevitabile fare un passo indietro e ripercorrere i momenti difficili che riguardano l’esclusione delpassato e poi quella, iniziale, della stagione ancora in corso. "passato le divergenze sono iniziate per colpa di un infortunio che dal mio punto di vista è stato un po’ sottovalutato. Prima della trasferta con la Feralpi mi sono allenato sul dolore fino a quando alla vigilia ho sentito un male troppo forte e mi sono fermato. A quel punto sono nate le discussioni che poi hanno portato alla mia esclusione".