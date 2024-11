Anteprima24.it - Parco Aranci: “Caserta Decide” pianta alberi mentre il Comune cola cemento

Tempo di lettura: 2 minutinuovi!Sabato 16 novembre, per la Giornata Mondiale dell’Albero, alle 9pianterà nove nuovi(tre meli, tre peri e tre susini) in Viale degli. Con i fondi raccolti perre 15 ulivi a via Ferrarecce, grazie alla generosità di molti cittadini, siamo riusciti ad acquistare anche questi altri arbusti. In Viale degli, come in moltissime altre zone di, sono tanti gli stalli vuoti ormai da anni. L’Amministrazione Comunale non sembra interessarsi alla cura del verde cittadino, aspetto invece centrale per la qualità dell’aria della nostra salute e per la vivibilità e la bellezza della nostra città. “La partecipazione e la mobilitazione dei cittadini anche questa volta rappresenta la chiave di volta per innescare un cambiamento positivo” dichiara Raffaele Giovine, Consigliere Comunale di