Spazionapoli.it - Neres, il retroscena sulla banda sconvolge tutti: uno degli arrestati aveva già rapinato un ex azzurro

Arrivano ulteriori dettagli in merito alla vicenda legata al furto dell’orologio a David: tra i fermati, ci sarebbe un malvivente che avrebbe confessato di averun altro ex.Tutto pianificato nei minimi dettagli, ma ciò non è bastato per sfuggire agli inquirenti: quest’oggi il fermo dei tre malviventi ha messo la parola fine al caso legato alla rapina ai danni di David, che dopo Napoli – Parma era stato derubato del suo orologio. Stando a quanto si apprende da Rai News, i tre malviventi in questione eranori esperti e specializzati in questo tipo di crimine.Già due settimane prima della rapina avvenuta ai danni del giocatore brasiliano, i treno provato già un colpo a Rimini, subìto però per un controllo da parte della Polizia. A dimostrare anche la reiterazione del tutto sarebbe anche un’intercettazione, nella quale uno dei tre malviventi si vanta di averl’orologio a Juan Camilo Zuniga, ex terzino della SSC Napoli, nel 2014.