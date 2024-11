Lapresse.it - Mps: boom azioni oggi a Piazza Affari, le quotazioni

Mps, èper le. Le quotdel titolo alla Borsa a Milano sono schizzate in apertura al +10%, poi si sono stabilizzate sfiorando il +9%. Il titolo è poi salito ancora fino al +14%. Adesso viaggia a poco meno del +12%. Ieri il ministero dell’Economia (Mef) ha collocato il 15% del capitale per 1,1 miliardi di euro. Anima ha acquistato il 3%, il gruppo Caltagirone il 3,5%, Banco Bpm il 5%, Delfin ha acquistato il 3,5%.“Abbiamo portato a termine un’azione importante come avevamo annunciato nelle sedi istituzionali – ha affermato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti – prevedendo la realizzazione di un’operazione di politica bancaria e finanziaria italiana volta a rafforzare l’azionariato di un player importante nel mercato del credito in modo serio e riservato come da sempre dichiarato in questi due anni di governo”.