Mionetto raddoppia la produzione di vini dealcolati: "Speriamo prima o poi di poter scrivere Prosecco zero alcol"

«In un anno abbiamoto ladi spumante deato, passando da 2 milioni a 4 milioni di bottiglie». A dirlo è il consigliere delegato diAlessio Del Salvio, nel corso del Simei, il Salone per l'enologia e l'imbottigliamento, dove il tema nosi è ritagliato uno spazio importante. «Si tratta di un mercato facile da intercettare - dice al Gambero Rosso Del Salvio - anche se partito in sordina e nonostante il ritardo italiano nel recepire la normativa europea. Un vero peccato perché l’Italia potrebbe mettere a disposizione il proprio noau in campo tecnologico e la sua sapienza enologica, come sta dimostrano questa edizione del Simei». Il gruppo veneto(con sede a Valdobbiadene) si è lanciato nel mercato dei cosiddetti "Nolo" nel 2022, ma per farlo si è dovuto appoggiare allo stabilimento diin Germania, dove laè consentita, al contrario di quanto avviene in Italia.