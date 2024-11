Ilfattoquotidiano.it - Larimar Annaloro, picchiato un coetaneo perché accusato di essere l’autore di video intimi della 15enne trovata morta in giardino

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

didelle immagini intime di, laimpiccata la scorsa settimana neldi casa a Piazza Armerina, in provincia di Enna, dopo un litigio con alcune compagne di scuola. Proprio i, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, potrebberoalla basedecisioneragazzina di togliersi la vita. Il presunto autore di quei filmati è stato preso a schiaffi sabato scorso – dopo la morte– da un gruppo di coetanei. Sarebbe sempre lui l’oggettolite trae la compagna.L’ipotesi del suicidio è stata rafforzata dall’autopsia sul corpogiovane: gli esami non hanno rivelato segni di violenza. Peraltro la Procura dei minori di Caltanissetta – che indaga per istigazione al suicidio – mantiene comunque ampio il margine dell’indagine sul contesto scolastico, sulle eventuali pressioni sulla ragazza, su possibili dinamiche che possono aver portato ad atti di bullismo o appunto revenge porn.