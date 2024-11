Biccy.it - Lady Gaga reciterà nella nuova stagione di Mercoledì

Leggi su Biccy.it

Non solo Joker: Folie à Deux, Harlequin, Die With A Smile e il nuovo singolo Disease,sta già lavorando ad un nuovo progetto. La Germanotta infatti appariràsecondadi, la popolare serie di Netflix. Il nome della popstar è già stato legato alla serie quando i fan hanno creato una clip con Jenna Ortega nei panni diche balla sulle note di Bloody Mary, il video è diventato virale e il brano del 2011 è stato tra i più ascoltati di quel periodo.secondadi.Poco fa il magazine Entertainment Weekly ha annunciato il coinvolgimento della popstarsecondadi Wednesday: “Abbiamo appreso tramite una fonte cheapparirà in un ruolosecondadella serie. I dettagli completi sul ruolo di, così come la sua centralità, sono ancora sconosciuti, anche se la cantante e attrice sta attualmente girando in Europa.