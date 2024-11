Anteprima24.it - JuveCaserta, tanto rammarico per la sconfitta a Pistoia

Tempo di lettura: 4 minutiComunicato n. 066 del 13 novembre 2024Ilper la Paperdidopo ladi misura subita a, campo di casa della Gema Montecatini, terza forza del campionato di serie B nazionale. I bianconeri hanno saputo tenere testa per tutti i quaranta minuti ad una delle formazioni che punta alla promozione ed hanno pagato alcune scelte finali e, soprattutto, la supremazia dei toscani sotto canestro (40-30 il computo finale dei rimbalzi), oltre ad una percentuale al tiro dalla distanza non in linea con quelle che sono le potenzialità del roster juventino: 9 su 30 pari al 33%, ma inusuale 0/8 per Laganà e 0/3 per D’Argenzio.In avvio Diouf e Ricci hanno confezionato i primi punti dei bianconeri, che hanno mantenuto la testa del confronto per tutti i dieci minuti di gioco, contrassegnati da tanti errori da una parte e dall’altra.