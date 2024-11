Butac.it - Infermiera morta dopo vaccino contro l’obesità…

Leggi su Butac.it

Questo articolo non vorrei doverlo scrivere, ma dalla prima segnalazione ce ne sono giunte altre, tutte per chiedere lumi. La fonte italiana della notizia è Leggo, che l’8 novembre ha titolato:muoreill’obesità: «Era un po’ in sovrappeso, ma sana. Non assumeva altri farmaci»L’articolo, firmato “Redazione Web” comincia così:Un’di 58 anni èper insufficenza (sic) multiorgano, shock settico e pancreatite,aver assunto due iniezioni di tirzepadite, un farmaco per perdere peso. Si tratta di unl’obesità. Ha assunto regolarmente il farmaco per due settimane prima di perdere la vita. Il primo sintomo, arrivatopochi giorni, è stato un forte dolore allo stomaco, la donna ha subito raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale in cui lavorava.