Indagine ManpowerGroup | il 36% dei dipendenti vuole cambiare il proprio lavoro

Roma, 14 novembre 2024 – In Italia il 63% dei lavoratori e delle lavoratrici ha una percezione positiva delposto di. Nonostante ciò, il 53% delle persone afferma di sentirsi stressato dal, tanto che più di uno su tre (36%) ha in programma di abbandonarlo entro i prossimi sei mesi. Sono queste le conclusioni del primo Global Talent Barometer di, svolto in 16 Paesi su un campione di oltre 12.000 intervistati, che attraverso nuove metriche legate all’ambito professionale nelle aree del benessere, della soddisfazione e della fiducia, fornisce una visione olistica della percezione di lavoratori e lavoratrici rispetto al mondo delin cui sono inseriti. Per il nostro Paese, il Global Talent Barometer indica che il 63% delle persone ha una percezione positiva del, leggermente al di sotto del dato medio globale che si attesta al 67%.