Il tramonto degli influencer di moda | chi li ha sostituiti alle sfilate

C’erano una volta i fashion. Ci sono ancora? I parterre delleconfermano una sensazione comune: l’era dell’marketing, dell’economia dei selfie e dei “famosi su Instagram” così come la conoscevamo è entrata in crisi, e i brand dicercano nuovi volti e nuove strategie per raccontarsi sui social. Dai blogger dia InstagramDalla metàanni Duemila in poi, l’ascesaha creato una frattura tra gli addetti ai lavori. Il motivo del successo, almeno in origine, era una certa freschezza nel modo di raccontare laa un nuovo pubblico, in modo diretto, immediato e meno condizionato da pressioni esterne.Il legame instaurato coi follower faceva molta gola ai brand, che hanno cambiato la geografia del sittingshow per accogliere i fashion blogger prima, e i content creator poi.