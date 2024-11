Ilfattoquotidiano.it - Ha ucciso i suoi tre figli di 2, 11 e 13 anni e poi è fuggita: mamma 45enne trovata morta a bordo della sua auto

I corpi senza vita deitrovati nella casa dove vivono a Taninges, la chiamata immediata dei gendarmi, la fugamadre, subito sospettata, inverso le montagne che circondano la città. E Deborah Pel, lacolpevole di avere accoltellato idi 2, 11 e 13. è statain Svizzera. Scrive Le Dauphiné Libéré che, dopo esseredel suo Suv, la donna, di nazionalità franco-svizzera, è statanella suain Val-d’Illiez, nel Canton Vallese.Le cause del decesso non sono attualmente note. Solo oggi la verità sulla dinamica del ritrovamento dei bambini senza vita: in un primo momento, Le Parisien avevano parlato del fatto che fosse stato il papà, rientrato a casa, a vedere per primo la scenadramma ma oggi si apprende che sono stati invece i nonni a scoprire i corpi nella casa a meno di 20 chilometri di distanza dal confine svizzero.