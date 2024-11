Globe Soccer Awards | due interisti candidati per il premio di miglior giocatore dell’anno

Leggi su Ilnerazzurro.it

Due giocatori dell’Inter, Lautaro Martínez e Nicolò Barella, sono stati inclusi tra ialdiai, che verranno assegnati il 27 dicembre a Dubai. La notizia è di grande rilievo per il club nerazzurro, che conferma così il valore dei suoi talenti in un’annata particolarmente intensa e di successo.Lautaro Martínez, capocannoniere della squadra e protagonista indiscusso anche nella nazionale argentina, ha continuato a essere una forza offensiva implacabile. Nicolò Barella, dal canto suo, ha consolidato il suo status di centrocampista di livello mondiale, dominando in mezzo al campo con la sua capacità di recupero e di inserimento, ma anche con il suo grande dinamismo e le qualità tecniche.: presenti altri due giocatori della Serie AOltre ai due nerazzurri, la Serie A è rappresentata da altri due giocatori: Artem Dovbyk della Roma e Ademola Lookman dell’Atalanta.