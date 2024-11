Iltempo.it - Francia-Israele, fischi agli inni poi la rissa sugli spalti: cosa è successo

Era una partita ad alta tensione,di Nations League, dopo la caccia all'israeliano di Amsterdam. E allo Stade de France semi-deserto si sono registrati incidenti con unatra tifosi francesi e israeliani nella curva nord, sopra gli Irrésistibles francesi. Alcune dozzine di persone si sono affrontate con pugni e calci provocando un movimento di folla per alcuni minuti. Sui social diversi video a documentare l'accaduto. La serata era iniziata in modo surreale, con solo 18mila personee oltre 4.000 agenti a pattugliare le strade temendo un'altra Amsterdam a Saint-Denis. Dalla sua inaugurazione nel 1998 questo stadio non aveva mai ospitato meno di 36.842 persone (Confederations Cup contro la Nuova Zelanda, 2003). La tensione non ha impedito ad alcuni sostenitori israeliani di sventolare con orgoglio la bandiera.