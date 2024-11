Ilrestodelcarlino.it - EasyJet a Rimini, nuove rotte: ecco dove volerà dal 2025

, 14 novembre 2024 - Daltornaal 'Fellini'. La compagnia low cost mancava dada oltre dieci anni. Questa mattina la presentazione dell'accordo tra il vettore e Airiminum, la società di gestione dell'aeroporto. Due i voli proposti daa partire dal 16 aprile: il volo da Londra (Gatwick) e da Basilea. I collegamenti, operativi per tutta la stagione estiva, saranno in vendita dal 19 novembre. Saranno due i voli a settimana, mercoledì e domenica, per entrambe le. "Ci auguriamo che questo sia l'inizio di una collaborazione conche possa crescere negli anni", dice Leonardo Corbucci, ad dell'aeroporto. "Siamo entusiasti dell'avvio delle operazioni con, che entra così a far parte del nostro network che vanta oltre 150 destinazioni in Europa", aggiunge Lorenzo Lagorio, country manager diItalia