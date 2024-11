Iodonna.it - Con Camilla e Kate ancora a riposo, oggi il compleanno di re Carlo non sarà celebrato con grandi feste, ma con un importante appuntamento filantropico

Per celebrare alla grande il suooccorrerà attendere il giugno 2025, quando a Londra si svolgerà il consueto Trooping The Colour. Una tradizione annuale decisa secoli fa per evitare diggiare le nascite Royal avvenute in periodi dell’anno dal tempo notoriamente inclemente. Ma se di solito reIII – nato il 14 novembre 1948 – marca il suo veroanche con una festicciola privata e in famiglia,farà diversamente. Continuerà a lavorare. A Londra 41 colpi di cannone per ildi reIII X I 76 anni diIII, il reNel corso del suo working birthday,inaugurerà due nuovi centri di smistamento di cibo per i più bisognosi.