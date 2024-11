Spazionapoli.it - Colpo di scena Osimhen, lo scambio cambia tutto per il Napoli: la novità

Leggi su Spazionapoli.it

Gli azzurri stanno monitorando il percorso dei propri calciatori in prestito, in giro per l’Europa, senza ombra di dubbio quello che sta facendo meglio è Victor James.I partenopei hanno spedito parecchi dei loro giocatori in prestito quest’estate, il ritardo avvenuto sul mercato per alcuni calciatori è stato dettato proprio dalla mancanza di cessioni redditizie. Dopo la chiusura del mercato italiano, poi, è arrivato anche il -parziale- addio di Victorin maglia. Il nigeriano ha salutato la città senza dire niente sui social, forse può esserci un lieto fine ancora più romantico per le due compagini.si sono amati, hanno scritto la storia. Come ogni relazione d’amore che si rispetti, ci sono stati dei forti litigi ma poi tramutati in maggior voglia di dimostrare e di trionfare.