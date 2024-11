Calcio Ufficiale Claudio Ranieri nuovo allenatore della Roma

Leggi su Ildenaro.it

, 14 nov. (askanews) – Laha ufficializzato l’accordo conattraverso un comunicato sul proprio sito: “L’ASè lieta di annunciare cheè ilResponsabile TecnicoPrima Squadra. Al terminestagione assumerà un ruolo dirigenziale senior: sarà consulenteProprietà per tutte le questioni sportive del club. La ricerca delcontinuerà nei prossimi mesi eavrà voce in capitolo anche in questa decisione”. Nella nota del club con cui viene annunciato ufficialmente il nome di, laaggiunge: “no di nascita,nista da sempre, dopo aver vestito la maglia giallorossa da calciatore nella stagione 1973-74 e aver ricoperto la carica diin due diversi momenti (dal 2009 al 2011 e nel 2019), rappresenta un simbolo dei valori del Club ed è uno degli uomini di sportni più apprezzati nel mondo”.