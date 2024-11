Bergamonews.it - Banco BPM acquista il 5% del Monte Paschi di Siena

BPM ha acquisito una partecipazione azionaria pari al 5% del capitale sociale di BancadeidiSpa (“MPS”) nell’ambito di una procedura di accelerated bookbuilding offering promossa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.L’acquisizione della partecipazione in MPS da parte diBPM si inserisce nel contesto più ampio dell’offerta pubblica di acquisto volontaria (l’”OPA”) sulla totalità delle azioni di Anima Holding (“Anima”) annunciata daBPM lo scorso 6 novembre ed è coerente con la strategia del gruppo di rafforzamento delle proprie fabbriche prodotto. MPS è infatti il primo distributore di prodotti del gruppo Anima, dopoBPM, e rappresenta un partner strategico per la crescita futura di Anima e delle sue controllate.L’operazione dimostra inoltre l’apprezzamento diBPM per i risultati e i progressi realizzati negli ultimi anni dall’attuale management e dal Consiglio di Amministrazione di MPS.