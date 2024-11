Gaeta.it - Autotrasportatore denunciato per furto di carburante: i dettagli dell’indagine a Osimo

Facebook WhatsAppTwitter Un caso didiha colpito la comunità di, dove undi 55 anni è statodai Carabinieri della Compagnia locale. L’individuo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di gasolio sottratto dall’azienda per cui lavorava. Idell’operazione sono stati resi noti dai militari, che hanno avviato un’indagine approfondita.Controllo e scoperta delNella serata di lunedì, i Carabinieri del Radiomobile hanno effettuato un controllo di routine su un’automobile a. All’interno del veicolo, hanno rinvenuto tre taniche contenenti in totale 75 litri di gasolio. Il conducente ha fornito giustificazioni che non hanno convinto i militari, generando sospetti. La situazione ha spinto i Carabinieri a procedere con una perquisizione domiciliare, durante la quale sono state identificate ulteriori 14 taniche, contenenti in tutto 350 litri di gasolio.