Lapresse.it - Arresti ultras, Beretta si è pentito: il capo della Nord collabora con i pm

Ildell‘Inter, Andrea, si è. Il leader, in carcere per l’omicidio del Antonio Bellocco, il rampollo dell’omonima cosca di ‘ndrangheta di Rosarno ucciso il 4 settembre a Cernusco sul Naviglio, e per l’inchiesta dei pm di Milano Paolo Storari e Sara Ombra sui traffici illeciti delle curve milanesi, ha deciso dire con i magistrati. I primi segnali un paio di settimane fa, quando il suo legale, Mirko Perlino, aveva rinunciato al mandato mentre ancoradetenuto nel carcere San Vittore di Milano da cui è stato trasferito per motivi di sicurezza. Lazione del 49enne potrebbe aprire un faro su alcuni dei delitti irrisolti legati al mondo del tifo organizzato, a cominciare dall’omicidio di Vittorio Boiocchi, lo storico leadercurva nerazzurra ucciso da ignoti nel 2022.