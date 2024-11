Thesocialpost.it - Alessandro Gassmann minaccia di lasciare X in polemica con Musk: “Mi dispiacerà”

Leggi su Thesocialpost.it

Ci mancava. Ma la sua decisione presa proprio nelle ultime ore era alquanto prevedibile. Il popolare attore italiano pubblica un post su X per annunciare il suo imminente addio alla piattaforma di proprietà di Elon, in apertacon le idee politiche del miliardario americano, braccio destro del presidente eletto Donald Trump. Il nome disi unisce così a quelli di altri vip nostrani come Piero Pelù e Elio e le storie tese.Leggi anche: Elon, parte il boicottaggio: dopo Piero Pelù tocca a Elio e le storie tese: “È un pericolo per la democrazia”Il post diche scatena i social“Tanti stanno lasciando questa piattaforma che è molto cambiata da quando decisi di entrarvi. – questo il post diche potrebbe essere uno dei suoi ultimi su X – Se dovessi anche io uscirne, micomunque salutare tutti quelli che fin qui mi hanno dato la loro attenzione, ma forse è la decisione giusta in questo momento”.