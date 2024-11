A Napoli 800 bambini mai andati a scuola e a migliaia saltano le lezioni per mesi. I dati choc della Corte d'appello

Leggi su Ildenaro.it

“Nella sola provincia di, nel periodo tra settembre 2023 e gennaio 2024, abbiamo oltre 800 alunni che non hanno mai frequentato la, oltre 7.000 alunni con giorni di assenza tra il 25 e il 50%, oltre 1.700 alunni con giorni di assenza superiori al 50% e oltre 1.200 segnalazioni inviate”. Sono iforniti dalla presidentedi, Maria Rosaria Covelli, intervenuta a Caivano, nellamedia Don Milani, alla presentazione dell’Ecosistema educativo per l’Areanord, un progetto che si propone, tra l’altro, di elaborare una strategia per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa. “Quest’iniziativa – ha detto Covelli – è un passo fondamentale per il futuro educativo e sociale del nostro territorio, dove isulla dispersione scolastica sono allarmanti, come lo è la situazione di numerosi nuclei familiari.