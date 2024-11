Ilveggente.it - Zverev-Ruud, Atp Finals: orario, diretta tv, streaming, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è un match valido per la fase a gruppi delle Atp2024:, statistiche, notizie, pronostici,tv e.Alexanderha confermato di essere uno dei tennisti più in forma all’esordio contro il russo Rublev, che non è stato in grado di opporgli resistenza: il tedesco ha prevalso in poco più di un’ora di gioco, conquistando il primo successo (doppio 6-4) torinese. Non rientrava affatto nell’ordine delle cose, invece, la vittoria di Caspercontro il numero 3 del mondo – nonché vincitore di due Slam quest’anno – Carlos Alcaraz. Il norvegese, qualificatosi in extremis alle, ha approfittato della scarsa forma dell’iberico, che in mattinata non si era sentito bene, liquidandolo con un netto 6-1 7-5., Atptv,– Il Veggente (Ansa)Per, arrivato a Torino con 9 sconfitte in 11 partite sul groppone, è stato il primo successo nel circuito ai danni del 4 volte campione Slam, che prima di lunedì scorso aveva battuto solamente nel corso di un’esibizione.