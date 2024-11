Quotidiano.net - Zelensky, '90 droni d'attacco russi contro l'Ucraina'

"Questa mattina c'è stato un altrocombinato da parte dellale nostre città, e c'è stata una risposta efficace da parte della nostra difesa aerea. I missili, compresi quelli balistici, i missili da crociera che hanno attaccato Kiev e isono stati abbattuti. In totale, circa 90d'hanno attaccato l'": lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr. Da parte sua, l'amministrazione militare di Kiev ha reso noto che le forze russe hanno lanciato questa mattina sulla capitaleuncombinato con missili eper la prima volta in 73 giorni. Sono stati utilizzati missili da crociera lanciati dall'aria, missili balistici (KN-23, KN-24 e Iskander-M) e(Shahed, Geran, Gerbera e Parodya). L'allarme aereo è scattato alle 7:30 locali (le 6:30 in Italia), quando sono stati rilevatiprovenienti da est.