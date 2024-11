Liberoquotidiano.it - Via libera al Ponte sullo Stretto, "l'Italia guarda al futuro": una vittoria decisiva per Matteo Salvini

Una clamorosa, e importantissima,per. Unache piove proprio mentre era in onda a Otto e Mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7. Il punto è che il ministero dell'Ambiente ha approvato il progetto del, presentato dalla societàdi Messina. La Commissione per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ha dato il viaunanime al progetto definitivo, pur elencando 60 “condizioni ambientali” che il progetto dovrà rispettare, prevedendo modifiche nella fase esecutiva prima dell'apertura dei cantieri. Si tratta di un decisivo viaper la grande opera su cui il vicepremierha puntato moltissimo. Il leghista ha accolto la notizia con entusiasmo: “Grande soddisfazione, l'puòre al”. Ieri, martedì 12 novembre, in attesa del pronunciamento,aveva ironizzato sui possibili ostacoli ambientalisti: "Vediamo se pesciolini, alghe e uccellini permettono all'di fare quello che fanno tutti, cinesi, giapponesi, coreani, americani".