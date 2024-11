Nerdpool.it - Versus 1 – Un manga che si farà notare

, una serieserializzata sulla rivista mensile Monthly Sh?nen Sirius di Kodansha a partire dal 26 novembre 2022, è la nuova opera creata da Kyoutarou Azuma ai disegni e scritta da ONE, edita da Star Comics, che promette di diventare una delle serie shonen più promettenti del momento. Durante Lucca Comics & Games abbiamo anche avuto l’occasione di intervistare proprio il sensei Azuma per parlare di quest’opera e di Tenkaichi, sempre pubblicata da Star Comics, e nel pomeriggio troverete sul sito il resoconto della nostra chiacchierata. Intanto vediamo meglio di cosa parla il primo numero di1 – Kyoutarou Azuma, One; Star ComicsQuando tutto sembra perduto.In un futuro oscuro e indefinito, il pianeta Terra è ormai da secoli dominato dalla minaccia di creature demoniache.