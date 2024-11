Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 13/11/24

Beh, si, ok, pensavo che Martina De Ioannon sul trono diavrebbe dissimulato un po’ meglio per nascondere le sue preferenze, ma a quanto pare quando entra il gioco ‘la paaaaanciaaaaa’ (cit) anche i migliori cadono.E quindi eccola, nellaandata in onda oggi, a struggersi per avere notizie del buon Ciiiiiiro (non posso nominarlo senza pensare al celebre scherzo a Sandra Milo: “Chi? Ciro? Oddioooooo’), e a cercare di fare la figa: “Non andrò mai a riprenderlo“, per poi alzare le terga dalla sedia 4 minuti dopo correndo dietro al treno di Ciruzzo in stile scena finale delle commedie romantiche anni ’90.Martina vuole fare la super donna, quella che non deve chiedere mai, quella che ‘vattene tanto non ti cerco‘, ma alla fine questo atteggiamento puoi portarlo a termine solo quando non c’è un forte interesse di fondo.