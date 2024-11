Gaeta.it - Uno dei palazzi più belli e antichi del Lazio non si trova a Roma: dove visitare questa meraviglia sconosciuta anche ai romani

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Arroccato su uno sperone tufaceo, c’ è un borgo che si erge maestoso nella provincia di Viterbo, lontano dal trambusto della capitale italiana, ma non meno ricco di fascino e storia.Questo gioiello medievale rappresenta una destinazione perfetta per chi cerca un rifugio sereno, immerso in un autentico angolo di paradisoil tempo si è fermato, mantenendo vive le tradizioni e il ritmo di un’epoca passata. Il viaggio alla scoperta di questo borgo si rivela un’esperienza indimenticabile, offrendoci uno spaccato di una delle località più incantevoli della Tuscia.Il cuore di Caprarola: Palazzo FarneseIl cuore pulsante di Caprarola è senza dubbio il magnifico Palazzo Farnese, una delle strutture architettoniche più prestigiose del Rinascimento italiano. Progettato dal celebre architetto Jacopo Barozzi da Vignola, il palazzo si presenta con una pianta pentagonale unica nel suo genere e vanta oltre 6000 metri quadri di affreschi straordinari, che adornano le sue mura.