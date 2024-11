Ilrestodelcarlino.it - Un percorso ciclopedonale dedicato alla famiglia Gentili

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

a Guido Cohen fino a Gae Aulenti e Gino Zannini e altri ancora. Cambia la toponomastica della città: nuovi nomi e cognomi – in ricordo di figure che hanno un forte legame con Rimini – spuntano su targhe e cartelli. La Giunta ha approvato alcune nuove intitolazioni di spazi pubblici dedicati a personaggi noti. Tra le novità, il"Cantieri" situato in via Destra del Porto, nel tratto compreso tra il faro e il porto, che rende omaggiostorica, ‘dinastia’ di costruttori navali che ha svolto un ruolo di primo piano per lo sviluppo di Rimini. Un altro, tra viale Cormons e viale Trento a Marina centro, saràal pittore Armido Della Bartola, scomparso nel 2011. Due sono invece le aree verdi che entreranno nella toponomastica.