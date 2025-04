Atp Montecarlo Alcaraz nella storia Lo spagnolo supera Musetti in 3 set e segue le orme di Nadal

Alcaraz è il Principe di Montecarlo. Lo spagnolo supera in rimonta Lorenzo Musetti. Sogna l'italiano alla fine del primo set, poi esce fuori la qualità dell'avversario e il secondo set finisce 6-1. nella terza frazione non c'è più partita, l'infortunio muscolare non permette più a Musetti di mantenere il suo livello

