Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Qatar 2025 in DIRETTA: Marc Marquez il più veloce nel warm-up, sesto Bagnaia, bene Martin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA DI F1 DALLE 17.0014:54 E’ tutto al momento, Amici di OA Sport. L’appuntamento per le 19:00 con la gara della. Ricordiamo che seguiremo anche le prove della Moto3 e della Moto2. Grazie per averci seguito, a più tardi!14:54 Difficile giudicare questo-up, visto l’uso delle gomme diverse e le condizioni mutevoli.14:53si prende il miglior tempo anche nel-up. L’iberico ha segnato 1:52.644, secondo posto per Maverick Vinales, secondo a +0.538, quindi un buon Jorge, terzo a +0.0609 Quarto posto per Pedro Acosta con +0.640, poi Ai Ogura con +0.658, quindi Francescoa +0.669. Chiudono la top 10 Alex, Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio e Fermin AldeguerBANDIERA A SCACCHI!-1 minuti: casco rosso pered Alex-2 minuti: attenzione a Jorge! Il campione del Mondo balza al comando con il tempo di 1:53.