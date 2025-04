Oasport.it - LIVE Parigi-Roubaix 2025 in DIRETTA: Van der Poel prova a sfiancare Pogacar, restano in 5

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.03 Il prossimo tratto in pavé sarà Da Hornaing a Wandignies: 3700 metri e 4 stellette di difficoltà.15.02ormai andata anche per Van Aert, si trova a 27?. Ganna a 40?.15.01 Attenzione che Philipsen è già arrivato 2° allalo scorso anno.15.00 Dunque Alpecin-Deceuninck in superiorità numerica con Van dere Philipsen.15.00 Sono andati via in cinque: Van der, Philipsen, Pedersen,e Bissegger.14.59 ATTACCA VAN DER! Ancora una volta ha atteso l’asfalto. Ha obbligatoa reagire, ma lo sloveno sta rientrando, seppur digrignando i denti. Stanno andando fortissimo.14.59 Terminato anche il settore di pavé n.18.14.58 Stavolta è Pedersen ad andare in progressione.e Van dernon perdono un metro.