La Domenica delle Palme in un clima di odio diffuso non solo in Medioriente

Wolfgang Goethe, uno degli scrittori e poeti tedeschi più importanti e conosciuti anche fuori del proprio paese, vissuto a cavallo tra il ‘700 e l’800, fu molto attento alle mutazioni, in particolare quelle del modo di pensare, che si avvicendano negli uomini nel corso della loro esistenza. Ne scrisse dettagliatamente soprattutto nella sua opera più importante, il Faust, per ciò che si riferisce al rapporto tra l’umanità e il tempo che le passa addosso.Oggi potrebbe trovarsi in una situazione del genere chi, avendo visto già qualche tempo fa il film Jesus Christ Superstar, uscito nelle sale cinematografiche nei primi anni ’70, si trova ogni giorno a dover assistere sul piccolo schermo a quanto sta ora accadendo nelle zone dove fu girata la pellicola sugli ultimi giorni di Cristo.In particolare, le parti salienti della passione, compresa quella che temporalmente è collocata in unacome oggi, però di circa due millenni orsono.