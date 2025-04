Metropolitanmagazine.it - Elisabetta Gregoraci e lo sconfinato amore per i suoi genitori, papà Mario e la scomparsa mamma Melina

Leggi su Metropolitanmagazine.it

non ha mai fatto mistero dell’che la lega ai. Sua madre,, è venuta a mancare nel 2011 dopo una lunga malattia, gettando la famiglia nello sconforto. In un’intervista a Verissimo del 2021 la showgirl ha raccontato a Silvia Toffanin: «era come una grande amica per me, la mia migliore confidente».«Ho avuto un’adolescenza particolare perché lei si è ammalata che ero una bambina», ha spiegato in un’altra occasione. La donna si è ammalata quando, che sì è tatuata una scritta in onore e memoria della, era ancora molto giovane. Con lei, la conduttrice ha condiviso anche un viaggio a Medjugorie, a seguito di una promessa tra di loro.il 29 giugno del 2011 dopo aver lottato contro un tumore al seno.