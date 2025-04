Ludovico Margio urban explorer più seguito del web che mostra altra faccia di New York

Iltempo.it - Ludovico Margio, l'urban explorer più seguito del web che mostra l'altra faccia di New York

Un italiano di Anzio newese., classe 91, due anni fa, durante una vacanza, un colpo di fulmine per New. Oggi vive e lavora qui. Ha aperto il suo account Instagram per gioco, per raccontare agli amici ciò che vedevano i suoi occhi, la sua New, l'della Mela. In poco tempo si è ritrovato con migliaia di follower e milioni di visualizzazioni. Noi de Il Tempo lo abbiamo incontrato proprio nella città che lo ha adottato e reso famoso. Oggiè un imprenditore, uno scrittore e uno deglipiù seguiti del web: “Qui mi sono innamorato delle persone, del mood, certo mi manca il mare, la famiglia e dunque prima o poi tornerò. Ma oggi è questa la mia dimensione. Cosa voglio fare da grande? Continuare a scoprire il mondo”. L'intervista di Tiziana Balsamo.