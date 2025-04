MXGP Tim Gajser beffa Romain Febvre e vince Gara 1 a Pietramurata 13 Tony Cairoli

Gajser supera nel finale il suo grande rivale Romain Febvre e si aggiudica Gara-1 del Gran Premio del Trentino, quinto appuntamento del Mondiale MXGP 2025. Sullo splendido tracciato di Pietramurata i due contendenti il titolo iridato hanno messo in scena una manche emozionante e tiratissima, con il fuoriclasse sloveno che ha piazzato il sorpasso decisivo nelle battute conclusive, andando a tagliare il traguardo a braccia alzate.Tim Gajser (Honda) ha completato Gara-1 con 17.6 secondi di vantaggio su Romain Febvre (Kawasaki) che negli ultimi metri ha rallentato vistosamente, mentre completa il podio il belga Lucas Coenen (KTM) a 34.4Quarta posizione per il francese Maxime Renaux (Yamaha) a 42.8, quinta per l'olandese Glenn Coldenhoff (Fantic) con un distacco di 44.0, mentre è sesto lo svizzero Jeremy Seewer (Ducati) a 45.

