Internews24.com - Caso scommesse, minacce per Fagioli. Ecco i retroscena che riguardano l’ex Juve

Leggi su Internews24.com

di Redazioneper. Spuntano nuovi dettagli suidella vicenda cheancheSecondo quanto riportato da la Repubblica ci sarebbero nuovi aggiornamenti sulche ha spaccato il panorama della Serie A. Tra i giocatori coinvolti ancheche sarebbe anche stato minacciato.– «”, quanto è vero, lo giuro sui miei bambini che mercoledì se non ho i miei soldi vengo a Torino e te faccio smettere di giocare. Non fare il furbo: c’ho gli screen che te giochi i falli laterali“».RIBATTE – «(una cifra del genere, ndr) non la guadagno nemmeno in un anno. So che questo è il vostro lavoro ma mi dovete dare il tempo di rientrare. Ho l’ansia della partita, ma come faccio.».RIBATTUTA ESTORSORI – «Pensi che ce possiamo fare prendere per il c.