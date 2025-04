Il futuro di Costanza

Costanza, interpretata da Miriam Dalmazio, è uno di questi, un cavallo vincente sul quale quasi certamente si continuerà a puntare.Mentre questa sera andrà su Rai 1 in onda la quarta ed ultima puntata della prima stagione, la seconda non è ancora stata ufficializzata, ma sembra solo una formalità. La serie prodotta da Banijay Studios Italy è stata apprezzata da subito per la sua audacia e nelle prime tre puntate ha registrato una media di share superiore al 22%. La Dalmazio si è domandata in una storia Instagram se davvero quest'avventura terminerà questa sera, lasciando subdorare che no, non terminerà. E il materiale al quale attingere, c'è: Alessia Gazzola ha scritto finora tre romanzi con protagonista la paleopatologa Costanza Macallè e, benchè ognuno presenti un'indagine storica fatta e finita, le vicende personali della protagonista permettono di mantenere una continuità ed esplorarla.

Ne parlano su altre fonti Julian Ocleppo e Costanza Pera tra tennis e moda, passato e futuro. Che Dio ci aiuti 8, Valeria Fabrizi spiazza tutti: la frase sibillina sul futuro di Suor Costanza nella fi .... Mina Settembre 4 si farà? Cosa sappiamo sul futuro della serie con Serena Rossi. Grandi eventi, Tarola (Enel): “Nostro marchio si proietta nel futuro grazie a questi". Camarda vuole ritagliarsi dello spazio in prima squadra: difficilmente lo vedremo con costanza al.... Brescia di nuovo culla dei campioni del futuro, con Lampo Trophy e Summer Cup by Dunlop.

Secondo davidemaggio.it: Il futuro di Costanza - La seconda stagione della serie Rai Costanza non è stata ufficializzata ma sembra cosa certa, visti gli ascolti e i romanzi disponibili ...

Scrive tag24.it: Costanza 2 si farà? Ecco cosa succede dopo il finale della prima stagione - Costanza 2 si farà? Ecco cosa succede dopo il finale della prima stagione: tutte le anticipazioni sulla fiction di Rai 1.

Nota di ilsussidiario.net: Anticipazioni Costanza, prima puntata 30 marzo 2025 su Rai Uno/ Una figlia che non ha mai conosciuto il papà… - Impegnata a Messina come paleontologa, arriva per lei un’occasione importante: trasferirsi a Verona e seguire un piano di ricerca che rientrava nei suoi piani per il futuro. Costanza può così ...