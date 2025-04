Iodonna.it - Un'epidemia di regressione comportamentale adolescenziale accompagnata da un certo stigma sociale, soprattutto da parte femminile, di ragazze e donne stanche di incontrare “bamboccioni” che pensano a paddle, calcetto, palestra, apericene, vacanze e fantacalcio...

La definizione “adulescenti” ha dodici anni, ma l’invasione del neologismo in ricerche, analisi, studi, conversazioni, enella nostra realtà quotidiana, data una ventina di stagioni. La coniò nel 2013 un sociologo, Serge Guérin, facendo una crasi fra due termini francesi che, tradotti, significano “cinquantenni” e “adolescenza”. Guérin pensò di fotografare così in una sola parola i molti adulti del Terzo millennio, ludici, epicurei, allergici alle responsabilità, spesso vestiti come i loro figli e in piena negazione dell’anagrafe. Owen Cooper: chi è il giovane prodigio protagonista della serie Netflix “Adolescence” X Leggi anche › Capire l’adolescenza, la collana in edicola con iO Donna Da allora, adulescenti è esondato inglobando anche ultratrentenni e quarantenni.