Ucciso a coltellate a 17 anni i genitori di Maati 8220Sua morte sconfitta per tutti serve massimo della pena8221

genitori di Maati, il 17enne Ucciso a coltellate il 29 dicembre fuori da una discoteca di Campi Bisenzio (Firenze), hanno ricordato il ragazzo in una lunga intervista. Per la morte del giovane sono indagati sei coetanei. "Assassinato con efferatezza e gratuità. - hanno detto il papà e la mamma - serve il massimo della pena, vogliamo giustizia". Leggi su Fanpage.it di, il 17enneil 29 dicembre fuori da una discoteca di Campi Bisenzio (Firenze), hanno ricordato il ragazzo in una lunga intervista. Per ladel giovane sono indagati sei coetanei. "Assassinato con efferatezza e gratuità. - hanno detto il papà e la mamma -ilpena, vogliamo giustizia".

Potrebbe interessarti anche:

Ucciso a coltellate dal rivale in amore - l'ex moglie del killer : "Mi contattò dopo l'omicidio - voleva vedere i figli"

Omicidio a Torino : uomo ucciso a coltellate in casa in Barriera di Milano

San Severo - 30enne ucciso a coltellate dalla moglie

Ne parlano su altre fonti Ucciso a coltellate a 17 anni, i genitori di Maati: "Sua morte sconfitta per tutti, serve massimo della pena". Femminicidio, le 75 coltellate a Giulia Cecchettin: «Non fu crudeltà ma inesperienza». Polemiche sulla sentenza di condanna di Turetta. Filippo Turetta e le 75 coltellate senza "crudeltà", il precedente di Salvatore Parolisi e Melania Rea. Filippo Turetta, Dory Colavitto (quasi uccisa dall'ex) contro i giudici: «Avete ucciso Giulia due volte, già b. Omicidio Cecchettin, i giudici su Turetta: «Le 75 coltellate a Giulia per inesperienza, non per crudeltà». Insieme per Maati: nasce il comitato dedicato al ragazzo ucciso a coltellate.

Nota di fanpage.it: Ucciso a coltellate a 17 anni, i genitori di Maati: “Sua morte sconfitta per tutti, serve massimo della pena” - I genitori di Maati, il 17enne ucciso a coltellate il 29 dicembre fuori da una discoteca di Campi Bisenzio (Firenze), hanno ricordato il ragazzo in una ...

Come scrive msn.com: Diciannovenne ucciso a coltellate a due passi dalla stazione: l'omicida condannato a 15 anni - FIRENZE - Uccise a coltellate in largo Alinari a Firenze, nella notte fra il 13 e il 14 marzo 2024, il 19enne di origine moldava Petru Tataru. Per questo è stato condannato a 15 anni di carcere, con l ...

Riporta fanpage.it: Pierpaolo Panzieri ucciso a coltellate a Pesaro, il killer Michael Alessandrini condannato a 24 anni - Pierpaolo Panzieri, 27 anni, fu ucciso a coltellate a Pesaro nel 2023. La Corte d’Assise ha condannato a 24 anni di carcere per l’omicidio il 30enne Michael Alessandrini che dovrà scontare anche tre ...